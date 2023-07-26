Бастрыкина заинтересовал инцидент с падением ребенка в петербургском ТЦ

Кадры с происшествием попали в Сеть. Проводится проверка.

В Петербурге семилетнему мальчику потребовалась госпитализация после падения с батута в одном из торговых центров города. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, оказалась в социальных сетях. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета.

На кадрах видно, что в один момент ребенок ударился головой и потерял сознание. Происшествием заинтересовался председатель следкома Александр Бастрыкин. Он потребовал от исполняющего обязанности руководителя городского следственного управления Олега Бобкова предоставить доклад по результатам проверки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Бастрыкин заинтересовался делом о смертельной драке между таксистом и петербуржцем. В Мурино таксист-мигрант подрался с клиентом — мужчина умер от полученных травм.