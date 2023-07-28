СК возбудил уголовное дело о теракте после взрыва в Таганроге

Следственный комитет подобрал статью под происшествие, которое случилось утром в Таганроге Ростовской области. Взрыв украинской ракеты расценили как террористическую атаку.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте после взрыва в Таганроге.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 28 июля в городе «вооруженные формирования Украины совершили атаку с применением ракеты неустановленного типа, имеющей высокие поражающие свойства».

Ракета взорвалась над жилыми кварталами, обломки упали на гуляющих по городу людей. К счастью, погибших нет, пострадавшие находятся в больницах. «Устанавливаются конкретные подразделения ВСУ и лица из их числа, причастные к этим преступным действиям», — подчеркнули следователи.

Ранее Минздрав сообщил о 14 пострадавших в результате происшествия.