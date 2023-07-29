Украинская рок-группа «Мачете» не выступит на фестивале «Акустика Счастья» в Петербурге

Организаторы музыкально-гастрономического фестиваля «Акустика Счастья» сообщили об отмене выступления украинской рок-группы «Мачете».

В официальной группе мероприятия появилась информация об изменениях в составе приглашенных знаменитостей. Так, музыканты групп «Мачете» не смогут выступить перед поклонниками в рамках фестиваля. 29-30 июля в Юсуповском саду. Причины отмены выступления украинских артистов не уточняются.

«Мы сделали все возможное, но «Мачете» не примет участие в фестивале по независящим от нас причинам», — подчеркнули организаторы.

Солист «Мачете» Ярослав Малый в соцсетях также обратился к поклонникам и попросил их не винить организаторов фестиваля в отмене выступления группы.

Напомним, ранее депутат Государственной думы России Михаил Романов попросил проверить концертное агентство Nebo Records, которое занимается организацией выступления группы «Звери». По мнению политика, музыканты негативно влияют на молодежь.