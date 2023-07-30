Путин и Шойгу посетили парад ко Дню ВМФ в Петербурге

Катер с главой государства приветствует военные корабли. Они находятся в акватории Невы.

В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота. В нем приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу. Представители правительства отправились по Неве на катере.

Шойгу и Путин отошли от пристани у Петропавловской крепости чтобы принять парад. Мероприятие освещает Первый канал. Катер с российским лидером и министром обороны приветствует военные корабли, плывущие в акватории Невы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетная семья из Магаданской области посетит военно-морской парад в Петербурге по приглашению Путина. Президент рассматривает вариант встречи с семьей. Они уже прибыли в город. Отец семейства попросил о встрече с российским лидером чтобы в благодарность пожать ему руку.