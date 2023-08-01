В Кировском и Красносельском районах Петербурга пройдут повторные испытания теплосетей

Сотрудники компании АО «Теплосеть Санкт-Петербург» повторно проведут гидравлические испытания теплосетей в Кировском и Красносельском районах 1 и 2 августа.

В пресс-службе компании сообщили о начале дополнительных испытаний труб и оборудования сразу на нескольких улицах Петербурга. Так, в начале последнего месяца лета сотрудники «Теплосети» проверят пригодность оборудования на проспектах и улицах Красносельского и Кировского районов, сообщили в пресс-службе компании.

Жителей города на Неве просят соблюдать осторожность и не заходить за ограждения и предупреждающие знаки.

Напомним, в середине июля АО «Теплосеть» уже проверяла состояние теплосетей в Центральном, Калининском, Невском и Красногвардейском районах Петербурга. По словам экспертов, организованные меры позволят определить неисправные зоны для формирования плана по капитальному ремонту труб.