В «Пятерочке» возобновили продажу алкоголя

Торговая сеть «Пятерочка» в Петербурге вернула лицензию на продажу алкогольной продукции.

Спиртное не продавалось в сети с 27 июля, причиной чему стало решение о приостановке лицензии. Такое решение было принято из-за случая продажи алкоголя в одном из магазинов несовершеннолетнему. При чем сам инцидент произошел около трех лет назад. Как сообщали в Х5, штраф за данное нарушение компания оплатила еще в 2020 году.

После восстановления лицензии торговая сеть проанализировала спрос на алкогольную продукцию. Лидером продаж среди спиртных напитков осталось пиво — в последнее воскресенье июля петербуржцы приобрели в магазинах сети более 181 тысячи бутылок. На 15% выросли продажи безалкогольного пива. А продажи игристых вин превысили показатели предыдущего воскресенья на 3%.

Стоит отметить, что среди вин лидерами стали российские — 61% петербуржцев предпочитали покупать именно их.