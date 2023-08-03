В ЦБ утвердили логотип цифрового рубля

В ЦБ утвердили логотип цифрового рубля
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Россияне смогут пользоваться новой формой валюты в банковских приложениях. Логотип повторил форму монеты.

Банк России утвердил логотип цифрового рубля – им стал знак рубля в круге, который, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России. Информацией об этом поделились в пресс-службе регулятора.

В сообщении отмечается, что логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями. Основными оттенками логотипа стали кораллово-алый и белый. Цифровой рубль стал третьей формой российского рубля после наличных и безналичных денег.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цифровой рубль можно будет получить по наследству. Некоторые операции с новой формой российской валюты нельзя будет совершить.

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