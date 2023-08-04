В Петербурге пробно запустили универсальную малогабаритную торпеду

В Петербурге пробно запустили универсальную малогабаритную торпеду
Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

Также был протестирован буксировщик для водолазов. В России он стал первым.

Конструкторы в Петербурге провели пробный запуск универсальной малогабаритной торпеды, разработка является новой. Оружие уже можно задействовать на нескольких типах носителей. Оно было презентовано в 2023 году на Международном военно-морском салоне.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», для испытаний задействовали несколько судов, с одного из который осуществляется пуск, на другом установлен комплекс гидроакустического наблюдения. Также в Ладожском озере протестировали новый буксировщик для водолазов «Коралл». Он не является новинкой, подобная техника существует, однако для России он стал первым. Показатели «Коралла» превосходят аналоги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО.

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