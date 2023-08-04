В Петербурге пробно запустили универсальную малогабаритную торпеду

Также был протестирован буксировщик для водолазов. В России он стал первым.

Конструкторы в Петербурге провели пробный запуск универсальной малогабаритной торпеды, разработка является новой. Оружие уже можно задействовать на нескольких типах носителей. Оно было презентовано в 2023 году на Международном военно-морском салоне.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», для испытаний задействовали несколько судов, с одного из который осуществляется пуск, на другом установлен комплекс гидроакустического наблюдения. Также в Ладожском озере протестировали новый буксировщик для водолазов «Коралл». Он не является новинкой, подобная техника существует, однако для России он стал первым. Показатели «Коралла» превосходят аналоги.

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