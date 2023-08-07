В Петербурге построят новый лекарственный завод

Всего в городе 24 подобных производства. Об этом заявили в Смольном.

Фармкомпания «Гротекс» планирует строительство на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе Петербурга нового завода по производству лекарственных препаратов. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Решение о заключении соглашения с ООО «Гротекс» о застройке земельного участка в Красногвардейском районе одобрено на рабочем совещании в Смольном. Строительство займет 60 месяцев с момента дня заключения соглашения о застройке земельного участка. На площадке планируют выпускать жидкие лекарственные формы. На данный момент в городе работают 24 фармацевтических предприятия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге дополнительно закупят лекарства для ВИЧ-больных из-за проблем с поставками.