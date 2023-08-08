Роскомнадзор может взяться за блокировку «серых» сим-карт россиян

Речь идет о картах, которые раздают без паспорта у метро или о корпоративных, закупаемых компаниями для сотрудников. Их хотят вывести из оборота.

Роскомнадзор планирует начать блокировку «серых» сим-карт граждан России. Речь идет о картах с неактуальными данными. В ведомстве подготовили требование к мобильным операторам: они должны в течение трех дней уведомить пользователя о том, что сим-карта может быть заблокирована.

Как сообщает «Гражданин и закон Петербурга», пользователю дают 15 дней на актуализацию данных через «Госуслуги» или в салоне оператора. Операторы уже уведомляют россиян о возможных блокировках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор заявил о возможных неполадках в интернете из-за контртеррористической операции. Ограничения работы интернет-ресурсов у россиян возможны в районах КТО.