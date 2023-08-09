В Приморском районе Петербурга возобновили снос торгового комплекса

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приступил к демонтажу торгового центра «Лидер» на Геккалевской улице в Приморском районе после попыток собственника остановить снос здания.

Трехэтажный ТК был признан незаконной постройкой и, по решению суда, должен был быть снесен еще в начале 2023 года. Выяснилось, что при возведении объекта была нарушена его площадь, высота и этажность, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Однако собственник решил обжаловать решение, подав иск с требованием продлить срок аренды земельного участка и в марте было принято решение об остановке работ по демонтажу.

Однако 8 августа суд не стал признавать договор о возобновлении аренды и работы по сносу торгового комплекса вновь начались, сообщили в комитете по контролю за имуществом. Площадь здания составляла больше пяти тысяч квадратных метров.

Ранее в Курортном районе Петербурга начали сносить трехэтажный ресторан, который также был признан незаконной постройкой.