В Петербурге организовали новые туры для путешественников

Некоторые маршруты стали особенно популярными. Об этом сообщили в Смольном.

Летом 2023 года в Петербурге для путешественников организовали мультимодальные туры, совмещающие поезда, электрички и водные суда. Кроме того, городской аэропорт Пулково занимается сотрудничеством с китайскими компаниями. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

АО «Северо-Западная пассажирская компания» (СЗПК) организовала ежедневные мультимодальные перевозки. Путешественникам будут доступны поезда дальнего следования и электрички. Известно, что для туристов организовали пять специальных маршрутов. Самым популярным из них стало направление «Сортавала – Валаам – Сортавала».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средняя загруженность гостиниц Петербурга выросла на 6%. Стоит также отметить, что в Петербурге основную часть турпотока составляют россияне.