«Кусаю локти»: телеведущий Малахов рассказал о потере денег впустую

«Кусаю локти»: телеведущий Малахов рассказал о потере денег впустую
Фото: pxhere

Звезде не понравилось то, за что он заплатил. Его настигло разочарование.

Весь мир в ажиотаже от вышедшего на экраны фильма «Барби». Картина уже собрала миллиард долларов и это не конечная цифра. Многие ожидали выхода фильма, чтобы быстрее посетить его в кинотеатре. Не устоял и российский телеведущий Андрей Малахов.

Звезда экрана поделился впечатлениями от просмотра. Он заявил, что фильм «полнейшая чушь» и он «кусает локти» оттого, что вложился в его кассовые сборы. Малахов отметил, что перед ним из зала ушли четыре человека. Об этом телеведущий сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телеведущего Дроздова экстренно госпитализировали из-за воспаления внутренних органов. Это вызвало застойное явление, которое потребовало крайне оперативного вмешательства. Другие обстоятельства происходящего устанавливаются.

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