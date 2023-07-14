Телеведущего Дроздова экстренно госпитализировали из-за воспаления внутренних органов

Москве в больницу экстренно увезли телеведущего Николая Дроздова. У 86-летнего российского ученого-зоолога и биогеографа начались серьезные проблемы со здоровьем, так что он был вынужден обратиться за медицинской помощью к столичным профессионалам.

По предварительным данным, у Николая Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов. Это вызвало застойное явление, которое потребовало крайне оперативного вмешательства. Такой информацией поделились в телеграм-канале «112».

В настоящее время за состоянием здоровья именитого ученого и телеведущего пристально наблюдают. Друзья и родные Дроздова госпитализацию публично еще никак не комментировали. Другие обстоятельства происходящего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что фигурист Роман Костомаров обратился с благодарностью к своим болельщикам.