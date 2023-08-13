В Петербурге 50-летний мотоциклист разбился после первой поездки на новом Harley-Davidson

В Петербурге 50-летний мотоциклист разбился после первой поездки на новом Harley-Davidson
Фото: Baltphoto

Житель Санкт-Петербурга разбился во время поездки на мотоцикле, который мог купить утром.

Днем, 13 августа в полицию поступило сообщение о гибели 50-летнего мужчины в результате ДТП. После прибытия на место сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший управлял новым мотоциклом Harley-Davidson на территории гаражного кооператива, однако, по какой-то причине, не справился с управлением и врезался в бетонную стену, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии, однако журналисты 78.ru предполагают, что поездка мужчины на новом мотоцикле могла быть первой, а транспорт он купил утром.

Напомним, ранее ДТП с пострадавшими произошло во Фрунзенском районе Петербурга.

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