На петербургском рынке продавца оштрафовали за санкционные сыр и колбасу

Торговец получил штраф. Продажу пресекли.

На одном из рынков в Петербурге была изъята санкционная продукция. Информацией об этом поделились в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

В одном из магазинов «без соответствующих документов» продавали сыр и колбасные изделия из стран Евросоюза. Было возбуждено дело по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов). Продавец получил штраф в размере 20 тысяч рублей. В СЗТП подытожили, что реализация санкционной продукции пресечена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский ретейлер вдвое поднял выручку после введения санкций. Выручка компании тоже увеличилась сразу на 23% и составила уже 46 миллиардов рублей. В плюс ко всему вырос на 69% показатель EBITDA до 14,6 миллиарда рублей. В настоящее время местные отечественные предприниматели продолжают развиваться и выходить на новый уровень.