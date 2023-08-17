Предпрофессиональные классы для учащихся откроют в Петербурге к сентябрю

Предпрофессиональные классы для учащихся откроют в Петербурге к сентябрю
Фото: Baltphoto

Школьники и их родители смогут выбрать профильные предпрофессиональные классы по девяти направлениям.

К началу нового учебного года в городе на Неве откроются новые предпрофессиональные классы. Все желающие смогут выбрать себе одно из девяти направлений: гуманитарно-техническое, химико-биологическое, инженерное, психолого-педагогическое, медицинское, информационно-технологическое, кадетское, а также Курчатовское, а также медиаклассы.

Цель подобной инициативы – жать учащимся попробовать свои силы в профессии и после выпуска вместе с аттестатом получить документ об образовании по направлению, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. Отмечается также, что на данный момент предпрофессиональные классы появятся в 16 районах Петербурга к сентябрю.

Напомним, за год расходы на сборы ребенка в школу увеличились на 5%.

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