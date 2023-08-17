В Ленобласти задержали тракториста-агрессора, убившего пенсионера

Полиция Всеволожского района Ленинградской области задержала преступника, который убил пенсионера во время спора за клумбу.

В начале мая поступило сообщение о госпитализации 64-летнего жителя Всеволожского района. Пенсионер был доставлен в больницу с множественными травмами, и врачам не удалось спасти его жизнь. В результате расследования выяснилось, что на мужчину напал 43-летний тракторист, который приехал к потерпевшему и начал грузить в ковш камни с клумбы.

Между хозяином участка и нарушителем завязался спор, в ходе которого правонарушитель избил пенсионера. Задержать подозреваемого удалось только 16 августа. На данный момент против него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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