Более 70 медучреждений Петербурга будет отремонтировано до конца года

Капитальный ремонт в рамках программы модернизации в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга будет выполнен в 72 больницах города.

Так, из 852 единиц оборудования почти 650 на данный момент уже введено в эксплуатацию. Больше всего медицинской техники в 2023 году получили Невский, Фрунзенский и Василеостровский районы. Ремонт продолжается на 38 объектах и еще 17 уже готовы.

Всего, по информации пресс-службы комитета по здравоохранению, до конца года будет отремонтировано 72 медучреждения, а общий объем инвестиций в программу модернизации составил четыре миллиарда рублей. Кроме того, программа национального проекта «Здравоохранение» будет продлена и в 2024 году.

Напомним, еще в феврале стало известно о планах российского правительства выделить больше 1,7 миллиарда рублей на оборудование в медицинских организациях.