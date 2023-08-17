В Петербурге загорелась двухпалубная яхта рядом с пристанью Южной дороги

В Петербурге загорелась двухпалубная яхта рядом с пристанью Южной дороги
Фото: Baltphoto

Спасатели приступили к ликвидации пожара на яхте, арестованной по делу виновного в затоплении катера в Финском заливе капитана.

В районе пяти часов вечера, 17 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре на яхте, которая была пришвартована в петербургском речном яхт-клубе на Петровской косе, говорится в пресс-службе петербургского ведомства. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвует 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

Кроме того, по информации 78.ru, двухпалубная яхта Fairline Squadron 74 была арестована по делу капитана, которого обвиняют в затоплении катера в Финском заливе. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной начавшегося пожара также остается неизвестным.

Напомним, ранее в яхт-клубе на Петровской косе прошли обыски в рамках дела о затонувшем катере.

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