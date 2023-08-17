Россияне смогут сохранить право на детское пособие после выхода из декрета

Жители России смогут получить пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка вне зависимости от улучшения материального положения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

На официальном сайте Кремля появилось распоряжение Путина, согласно которому родители смогут получить право на детское пособие даже после выхода из декрета и улучшение материального положения. Соответствующее распоряжение российский лидер вынес по итогам прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Изменения в законодательство должны внести депутаты Государственной думы РФ и кабинет министров. Кроме того, путин поручил изменить нормативные акты, чтобы родители или опекуны, ухаживающие за детьми с инвалидностью, могли получать выплаты, даже если работают в частичной занятости.

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