Полиция устанавливает детали смертельного ДТП во Всеволожском районе

В результате столкновения двух иномарки на трассе во Всеволожском районе погиб 34-летний водитель.

Вечером, 17 августа, полиция выехала на место ДТП. Установлено, что примерно в 17:40 34-летний водитель автомобиля марки Hyundai ехал по кольцевой автодороге во Всеволожском районе и врезался в тягач Volvo FH-12, который стоял в крайнем правом ряду с прицепом. В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее на внутреннем кольце КАД 34-летний водитель эвакуатора погиб после наезда на грузовой автомобиль.