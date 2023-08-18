Полиция устанавливает детали смертельного ДТП во Всеволожском районе

Полиция устанавливает детали смертельного ДТП во Всеволожском районе
Фото: Baltphoto

В результате столкновения двух иномарки на трассе во Всеволожском районе погиб 34-летний водитель.

Вечером, 17 августа, полиция выехала на место ДТП. Установлено, что примерно в 17:40 34-летний водитель автомобиля марки Hyundai ехал по кольцевой автодороге во Всеволожском районе и врезался в тягач Volvo FH-12, который стоял в крайнем правом ряду с прицепом. В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят следственную проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее на внутреннем кольце КАД 34-летний водитель эвакуатора погиб после наезда на грузовой автомобиль.

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