В Петербурге водитель эвакуатора погиб после наезда на грузовик

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает детали смертельного ДТП на внутреннем кольце КАД, в результате которого погиб человек.

Вечером, 17 августа, в полицию поступило сообщение об аварии. Прибыв на место сотрудники выяснили, что 34-водитель эвакуатора марки Mercedes совершил наезд на грузовик Volvo, который стоял в пробке, образовавшейся перед съездом с КАД на проспект Косыгина.

В результате столкновения водитель эвакуатора скончался. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все детали происшествия, говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ранее на трассе в Ленинградской области 18-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в другой автомобиль, двигающийся по встречной полосе. Итогом аварии стала госпитализация восьми человек, в том числе самого виновника происшествия.