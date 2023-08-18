Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по поводу строительства автобусной площадки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту строительства отстойно-разворотной площадки рядом со станцией метро «Парнас».

В СК отметили, что работы ведутся рядом с детской площадкой, жилимыми домами и могут навредить зеленой зоне. Сами местные жители уже жаловались на застройку, однако не получали ответ на свои просьбы остановить строительство автобусной площадки.

В пятницу, 18 августа, на проблему обратил внимание Александр Бастрыкин. Председатель СК РФ поручил коллегам из Петербурга возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад о результатах следствия.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Бастрыкин помогает жителям города на Неве. Ранее он взял на контроль ситуацию с незаконной перестройкой усадьбы Шуваловых на севере города.