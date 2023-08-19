В Подмосковье найден мертвым куратор кинофестивалей Медведев

О причинах гибели не сообщается. Журналист пропал почти месяц назад.

Куратора кинофестивалей Алексея Медведева нашли мертвым в Московской области. Погибший также являлся журналистом и киноведом, курировал такие международные проекты как 2morrow, «Зеркало», «Послание к человеку» и другие. Информацию о том, что Медведев погиб, опубликовали на официальном сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Медведев пропал 21 июля, он перестал выходить на связь с близкими. О причинах смерти куратора кинофестивалей не сообщается. Сценарист и российский кинокритик Лариса Малюкова в своем телеграм-канале опубликовала пост, посвященный Медведеву. Она отметила, что погибший «точно проламывал окна в мировой кинематограф, даже когда эти окна забивали ржавыми гвоздями, продвигал и объяснял».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что умер артист цирка Андрей Николаев.