Анонимы «минировали» «Невский центр» и еще 92 объекта

Анонимы «минировали» «Невский центр» и еще 92 объекта
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 18 августа, полицейские Петербурга и Ленинградской области получили информацию о возможном минировании торгового центра «Невский центр» в Центральном районе Северной столицы. На горячую линию одной из АЗС поступил анонимный звонок также с угрозой взрыва. Сотрудник ТЦ получили уведомление на электронную почту, также анонимно.

Как стало известно Gazeta.SPb, всего угроза нависла над 93 объектами. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр всех территорий и не нашли никаких взрывоопасных предметов или веществ. Проводилась эвакуация 63 человек на восьми объектах. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «минирования» петербургских судов привели к эвакуации более 300 человек. В Петербурге анонимные террористы снова якобы минировали городские объекты.

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