В Колпино дворник обнаружил мужчину без сознания с ампутированными пальцами

Пострадавший помещен в реанимацию. Обстоятельства устанавливаются.

В пятницу, 18 августа, в полицию Колпинского района Петербурга обратился дворник и сообщил, что нашел мужчину без сознания на Полевой улице. На место происшествия выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские передали пострадавшего в руки медиков, его госпитализировали. Личность мужчины не установлена, на вид 40-45 лет, на левой ноге ампутированы пальцы, одет в спортивные штаны черного цвета и коричневую футболку. Он помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники Мариинской больницы нашли избитого петербуржца прямо у ворот медучреждения. После госпитализации пострадавший рассказал, что был избит 26-летним охранником больницы.