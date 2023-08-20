Малахов увлекся опасными оздоровительными процедурами

Малахов увлекся опасными оздоровительными процедурами
Фото: Pxhere

Врачи не разделяют восторга по поводу экзотического массажа. Он может навредить.

Телеведущий Андрей Малахов тратит много ресурсов на свое здоровье и внешность. Он отдает для этого немало денег и времени. Однако по мнению врачей усилий для здоровья прикладывается недостаточно, а некоторые процедуры, на которые идет телеведущий, и вовсе опасны для него.

Как сообщает Blitz.plus, Малахов увлекся такой процедурой как «огненный массаж». Манипуляция направлена на борьбу со стрессом, устранение боли в суставах и воспаления. Метод популярен в Китае, Индии и Египте. Однако врачи восторга не разделяют. Терапевт Юрий Серебрянский высказал, что такой массаж можно делать только при показаниях. Нагрев может только навредить, например, при наличии опухолей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телеведущий Малахов рассказал о потере денег впустую.

звезды знаменитости шоу бизнес


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Малахов увлекся опасными оздоровительными процедурами
В Росси расширили список медработников на получение спецвыплат
Петербургские врачи представили технологию дополненной реальности в хирургии
В Петербурге начался фестиваль «Лето без Интернета»
Новое уголовное дело завели на хулигана, кинувшего гранату на фестивале ...
Экспорт китайских легковушек в Россию в январе — июле вырос в 5,7 раза
Женщину пытали мачете в квартире на Руставели
В центре Петербурга у женщины украли двухлетнего сына