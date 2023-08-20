Малахов увлекся опасными оздоровительными процедурами

Врачи не разделяют восторга по поводу экзотического массажа. Он может навредить.

Телеведущий Андрей Малахов тратит много ресурсов на свое здоровье и внешность. Он отдает для этого немало денег и времени. Однако по мнению врачей усилий для здоровья прикладывается недостаточно, а некоторые процедуры, на которые идет телеведущий, и вовсе опасны для него.

Как сообщает Blitz.plus, Малахов увлекся такой процедурой как «огненный массаж». Манипуляция направлена на борьбу со стрессом, устранение боли в суставах и воспаления. Метод популярен в Китае, Индии и Египте. Однако врачи восторга не разделяют. Терапевт Юрий Серебрянский высказал, что такой массаж можно делать только при показаниях. Нагрев может только навредить, например, при наличии опухолей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телеведущий Малахов рассказал о потере денег впустую.