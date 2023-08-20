Бородина попала в скандал из-за воспитания детей

Звездная мама отстояла свою модель отношений с дочерями. Не всем это понравилось.

Телеведущая Ксения Бородина нередко ввязывается в перепалки со своими подписчиками в социальных сетях по разным поводам. Особенно остро теледива реагирует на высказывания, которые касаются воспитания ее дочерей. Звезда проекта «Дом-2» считает, что ей лучше знать, как расти ее девочкам и то, что дети семи и 14 лет получают в подарок дорогую косметику – нормально.

У себя в социальных сетях Ксения ответила, что разрешает детям маникюр с гель-лаком. Она высказала, что разрешает только своим дочерям, а не чужим, другие матери могут запрещать. Бородина «подлила масла в огонь» добавив, что у нее дома всегда есть сладкое и она не запрещает его есть детям, отмечают «7 дней».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Бородина назвала одиночество своим самым большим страхом.