Бородина попала в скандал из-за воспитания детей

Бородина попала в скандал из-за воспитания детей
Фото: скриншот с YouTube-канала "Надежда Стрелец"

Звездная мама отстояла свою модель отношений с дочерями. Не всем это понравилось.

Телеведущая Ксения Бородина нередко ввязывается в перепалки со своими подписчиками в социальных сетях по разным поводам. Особенно остро теледива реагирует на высказывания, которые касаются воспитания ее дочерей. Звезда проекта «Дом-2» считает, что ей лучше знать, как расти ее девочкам и то, что дети семи и 14 лет получают в подарок дорогую косметику – нормально.

У себя в социальных сетях Ксения ответила, что разрешает детям маникюр с гель-лаком. Она высказала, что разрешает только своим дочерям, а не чужим, другие матери могут запрещать. Бородина «подлила масла в огонь» добавив, что у нее дома всегда есть сладкое и она не запрещает его есть детям, отмечают «7 дней».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Бородина назвала одиночество своим самым большим страхом.

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