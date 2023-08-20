Автобус №139 изменит маршрут в Калининском районе

Горожанам стоит учитывать корректировки. О них сообщил «Организатор перевозок».

В Калининском районе Петербурга автобус № 139 с 20 августа поменял свой маршрут. Причина в невозможности осуществления поворота на улице Руставели. Информацией об этом поделились в пресс-службе «Организатора перевозок».

Автобус направлен: в прямом направлении: по действующей трассе до проспекта Просвещения, далее по боковому проезду улиц Руставели и Лужской, проспекту Луначарского. В обратном направлении: по действующей трассе. Местным жителям стоит учитывать изменения при поездках на общественном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге снова эксплуатируют отозванные ранее белорусские автобусы. Лазурные автобусы, рассекающие по дорогам Петербурга, массово воспламенялись, по этой причине от них временно отказывались. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского предприятия.