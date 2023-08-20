Анонимы снова «минировали» объекты в Петербурге

Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 19 августа, по Петербургу снова прошла волна лжеминирований: с трех мобильных номеров телефонов поступили угрозы о заложенных бомбах в торгово-развлекательном комплексе «Галерея», одной из городских школ и на заправке. Информацию о сообщениях получили сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицейские проверили «Галерею», школу на набережной канала Грибоедова и заправку у Александринского парка. Никаких взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. С заправки эвакуировали шесть человек. в школе и ТРК эвакуация не проводилась по решению администрации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что анонимы «минировали» «Невский центр» и еще 92 объекта.