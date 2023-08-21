В Петербурге начал работать комплекс фотовидеофиксации контроля пропуска пешеходов

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга в тестовом режиме запустил Комплекс фотовидеофиксации (ФВФ), который выявит нарушителей, не уступившим дорогу пешеходам.

Месяц назад на проспекте Культуры был установлен комплекс ФВФ, который работает в тестовом режиме, но уже фиксирует нарушения ПДД. По информации пресс-службы Смольного, на данный момент было выявлено около 65 недобросовестных автомобилистов.

В городской администрации также отметили, что данный комплекс стал лишь частью масштабного проекта и подобные устройства планируется установить в нескольких местах Петербурга в рамках Стратегии развития Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Отмечается также, что все нарушения, в том числе непропуск пешеходов, передаются в ЦАФАП, где инспекторы выносят решение возбуждение дел об административных правонарушениях.

Ранее в Петербурге установили первую камеру для фиксации нарушений на трамвайных путях.