Собак в спасательных жилетах учат помогать доставать людей из воды в Петербурге

В Санкт-Петербурге создали добровольческий отряд, в котором собак учат спасать тонущих людей.

Четвероногие друзья человека не раз становились поддержкой спасателей, поэтому летом было принято решение сформировать добровольческий отряд для обучения собак помогать тонущим людям. Для этого питомцев одевают в спасательные жилеты и учат новым командам, главная из которых – распознавать шлепки по воде, означающие сигнал о помощи.

По словам собаковода Натальи Чечуровой, ее собака даже в свободное от службы время пристально следит за плавающими в воде людьми и начинает переживать, когда дети начинают кричать. Самая главная задача для них – достать тонущего человека из воды, даже если пострадавший потерял сознание и не может сам двигаться.

«Но самое главное – это доброе отношение к человеку. Она должна его идти спасать, а не кусать», — отметила инструктор по дрессировке Ксения Семикова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Ранее жителям Петербурга пообещали 100 тысяч рублей за поиск собаки, которая пропала перед соревнованием кинологов-спасателей.