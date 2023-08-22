Законопроект о сохранении детского пособия внесли в Госдуму РФ

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в законопроект о сохранении ежемесячного пособия по уходу за ребенком даже после выхода из декрета.

Инициатива предполагает, что детское пособие смогут получить родители даже после выхода на работу, либо если доход членов семьи увеличился и стал больше прожиточного минимума. Выплаты смогут получить все жители России, чей ребенок не достиг полутора лет. Соответствующий законопроект в Госдуму 22 августа внесла Останина. Соответствующий документ опубликован в электронной базе.

По ее словам, закон станет дополнительным стимулом для трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено российским законодательством.

«Предлагаемые изменения, в конечном счете, окажут положительное влияние не только на конкретную семью, повысив уровень ее благосостояния, но и на экономику страны в целом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, ранее закон о сохранении детского пособия поручил разработать президент России Владимир Путин.