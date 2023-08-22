В Петербурге госпитализировали 18-летнего парня после взрыва петарды

В Петербурге госпитализировали 18-летнего парня после взрыва петарды
Фото: Baltphoto

Житель Санкт-Петербурга купил в интернет-магазине петарду, но она взорвалась прямо в его квартире.

Во вторник, 22 августа, в одной из квартир Калининского района прогремел взрыв, который взволновал жильцов. После того, как на место происшествия приехали сотрудники полиции, выяснилось, что причиной громкого хлопка стала взорвавшаяся петарда.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 18-летний парень приобрел петарду на одном из маркетплейсов, но она сдетонировала у него в руках. Юношу госпитализировали. По предварительным данным, петербуржцу оторвало палец. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в одной из коммунальных квартир в центре Петербурга начался пожар, в результате которого погиб мужчина.

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