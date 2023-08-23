СК завел дело на мать утонувшего в Колпино ребенка

Мальчика женщина оставила на сожителя. Но тот заснул.

Ранее, 21 августа, на Солдатском озере в Колпинском районе Петербурга во время купания утонул 12-летний мальчик. По данным следствия, мать оставила его без присмотра, что и привело к трагедии. На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета по Северной столице.

По предварительным данным, 43-летняя местная жительница, неоднократно привлекавшаяся за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, отдыхала вместе с 12-летним сыном на Солдатском озере. Женщина ушла на другое озеро, оставив ребенка со своим 48-летним сожителем. Мужчина заснул, а в это время мальчик начал тонуть. Проснувшись, он вызвал скорую, но ребенок умер в больнице на следующий день, находясь в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красносельском районе Петербурга утонул трехлетний ребенок.