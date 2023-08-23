Петербургская пенсионерка не смогла выбраться из ванны и заживо сварилась

Погибшая была ветераном ВОВ. Ее тело обнаружил сын.

В Калининском районе Петербурга пенсионерка-ветеран погибла, не сумев выбраться из ванны с горячей водой: женщина сварилась заживо. Инцидент произошел на улице Вавиловых.

По данным Мойки78, вечером 95-летняя женщина была госпитализирована. Тело с ожогами обнаружил ее сын. По предварительным данным, горожанка пыталась самостоятельно помыться, но не смогла выбраться из ванны. Погибшая была ветераном Великой Отечественной войны. Она умерла с ожоговой болезнью в состоянии шока. Врачи диагностировали у нее от 18 до 36% ожогов конечностей и туловища.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что годовалый мальчик облился кипятком на Туристской. В понедельник, 14 августа, в полицию Приморского района Петербурга поступило сообщение, что в квартире одного из домов на Туристской улице пострадал несовершеннолетний.