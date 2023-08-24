На Будапештской из-за пожара на балконе эвакуировали петербуржцев

Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.

Вечером среды, 23 августа, на Будапештской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар, в результате которого были эвакуированы жильцы дома. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 20:37. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили, что в четырехкомнатной квартире выгорел балкон площадью шесть квадратных метров. С огнем удалось справиться к 21:20. Было эвакуировано три человека. Сведения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в пожаре на Дачной пострадал мужчина. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.