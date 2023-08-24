В Петербурге пропал один из основателей группы «Алиса» Андрей «Шатл»

Андрея «Шатла» из группы «Алиса» уже два дня ищут в Петербурге. Артист вышел из дома и не вернулся.

Один из основателей и бывших участников российской рок-группы «Алиса» Андрей «Шатл» Шаталин пропал в Петербурге. Данные об исчезновении музыканта разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В объявлении указано, что артист 22 августа вышел из дома и не вернулся. С собой у него был только черный зонт. Шаталин в 1980 году поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Позже он стал частью коллектива «Алиса», выступал на концертах и участвовал в записях альбомов с 1987 по 2003 годы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что собак в спасательных жилетах учат помогать доставать людей из воды в Петербурге. Четвероногие друзья человека не раз становились поддержкой спасателей, поэтому летом было принято решение сформировать добровольческий отряд для обучения собак помогать тонущим людям.