Депутаты Петербурга ходят на законодательном уровне запретить детям купаться без взрослых

Власти Санкт-Петербурга разработали законопроект, запрещающий детям до 18 лет купаться без присмотра совершеннолетних.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. Он напомнил, что с начала 2023 года в Северной столице утонули 11 детей. Ситуацию не помогают исправить и регулярные призывы сотрудников МЧС к родителям несовершеннолетних следить за детьми.

В связи с этим депутаты петербургского ЗакСа разработали проект закона, который полностью запретит детям купаться без взрослых. Под запретом также окажутся прыжки в воду, катание на лодках, лыжах и коньках, а также рыбалка.

«Подчеркну, главная функция нашей инициативы — воспитательная», — написал депутат.

Напомним, один из последних случаев утопления произошел 21 августа, когда в Красносельском районе нашли труп трехлетнего ребенка.