Российский космонавт отправился к МКС ракете с кораблем Crew Dragon

Российский космонавт отправился к МКС ракете с кораблем Crew Dragon
Фото: Pxhere

Россиянин Константин Борисов вместе с остальными членами миссии Crew-7 отправился к международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель корабля Crew Dragon стартовала 26 августа в 10.27 по московскому времени с космодрома в центре Кеннеди в штате Флорида. На борту корабля производства компании SpaceX находятся датчанин Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава, а также россиянин Константин Борисов.

Выведение корабля на заданную орбиту и его отделение от второй ступени ракеты прошли в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации Роскосмос. Стыковка корабля с МКС запланирована на 27 августа.

Ранее Россия отправила на луну собственную межпланетную станцию, которая в результате нештатной ситуации прекратила свое существование. Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал причины крушения аппарата.

Crew Dragon борисов космос МКС


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Российский космонавт отправился к МКС ракете с кораблем Crew Dragon
В Петербург доставили больше 500 тысяч доз вакцин от гриппа
Немецкая группа Dschinghis Khan спела песню о Петербурге в Царском Селе
В Петербурге появилось больше 800 тысяч бюджетных мест в секциях и кружках
София Ротару отдала «проблемную» квартиру в Москве и улетела в Италию
Глава ФПБК Бородин потребовал признать иноагентом шоумена Гудкова
В Британии выдра украла карпов из отеля на 126 тысяч долларов
Аналитик Карпов спрогнозировал рост цен в России на 5-7% в ближайшие месяцы