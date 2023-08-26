Более 700 курсантов Военно-медицинской академии приняли присягу в Петербурге

Более 700 курсантов Военно-медицинской академии приняли присягу в Петербурге
Фото: пресс-служба Министерства обороны России

Курсанты первого курса Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге приняли присягу на историческом плаце вуза.

В Петербурге состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами Военно-медицинской академии. На первый курс в 2023 году были зачислены больше 700 человек, став самым большим набором курсантов за всю историю академии. На мероприятии также присутствовал заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он поздравил первокурсников и отметил важность их профессии.

Кроме того, в пресс-службе Минобороны отметили, что в новом учебном году были зачислены также 100 парней и девушек, которые приняли участие в спецоперации России по защите республик Донбасса. Часть из них уже были награждены орденами и медалями.

Ранее стало известно, что больше 29 тысяч студентов поступили в петербургские вузы бесплатно.

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