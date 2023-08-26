Глава Башкортостана Хабиров выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров дал старт празднику в Санкт-Петербурге выстрелом из пушки в Петропавловской крепости.

В субботу, 26 августа, в Северной столице отмечают Дни Башкортостана. В честь значимого мероприятия город на Неве посетил и глава Республики Хабиров. Вместе с председателем комитета по внешним связям Петербурга Евгением Григорьевым он прогулялся по Петропавловской крепости и даже выстрелил из знаменитой пушки, ознаменовав начало праздника.

«Это большая честь», — написал Хабиров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что у Петербурга и Башкортостана много общего, начиная от мощного турпотока и заканчивая экономическим потенциалом. В заключении глава Республики пригласил всех желающих приехать в город на Неве и принять участие в празднике.

Ранее стало известно, что на время Дней Башкортостана в Петербурге ограничат движение транспорта.