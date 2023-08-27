Петербург оказался впереди столицы по срокам окупаемости недвижимости

Квартиры, купленные под сдачу в аренду в петербургских новостройках, стали быстрее окупаться. Город обогнал Москву и Крым.

Купленная для сдачи в аренду квартира в новостройке в Петербурге окупится за 20,5 лет, а вторичное жилье – за 21 год. Северная столица в этом вопросе опередила даже Москву и Крым. Соответствующие исследования были проведены в 2023 году.

Как сообщает РБК, город на Неве перестал быть «антилидером» по срокам окупаемости инвестиций в недвижимость. Еще в 2021 году «отбить» покупку квартиры мод сдачу можно было за 24 года. Специалисты считают, что это связано с ростом популярности туризма внутри страны и увеличением стоимости аренды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что повышение ипотечной ставки привело к ажиотажу на рынке недвижимости Петербурга. Спрос на жилье и количество обращений в риэлтерские агентства увеличились после повышения ставки по ипотеке.