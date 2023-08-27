Стало известно, какие домашние дела снижают риск развития рака

Некоторые бытовые дела помогают снизить риск развития рака. Это показало исследование.
Некоторые домашние дела способны снизить риск развития онкологических заболеваний на 32%. Соответствующий вывод сделали ученые Университета Сиднея из Австралии. Исследование проводилось на протяжении семи лет. Об этом сообщают иностранные СМИ.
В исследовании приняли участие 22 тысячи человек. Каждый из них носил трекеры, фиксирующие физическую активность. У более чем двух тысяч испытуемых выявили различные онкологические болезни. Специалисты установили, что уборка, готовка, стирка и мытье посуды снижали риски возникновения всех видов рака на 18%, и на 32% тех, что напрямую связаны с отсутствием физнагрузки.
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