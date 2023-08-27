Стало известно, какие домашние дела снижают риск развития рака

Стало известно, какие домашние дела снижают риск развития рака
Фото: Baltphoto /Рафаэль Карапетян

Некоторые бытовые дела помогают снизить риск развития рака. Это показало исследование.

Некоторые домашние дела способны снизить риск развития онкологических заболеваний на 32%. Соответствующий вывод сделали ученые Университета Сиднея из Австралии. Исследование проводилось на протяжении семи лет. Об этом сообщают иностранные СМИ.

В исследовании приняли участие 22 тысячи человек. Каждый из них носил трекеры, фиксирующие физическую активность. У более чем двух тысяч испытуемых выявили различные онкологические болезни. Специалисты установили, что уборка, готовка, стирка и мытье посуды снижали риски возникновения всех видов рака на 18%, и на 32% тех, что напрямую связаны с отсутствием физнагрузки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские ученые придумали способ защиты изделий от подделок. Метод оказался дорогостоящим. Для него задействовали металл.

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