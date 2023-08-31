С 1 сентября в Петербурге изменят маршруты четыре автобуса

В трех районах Петербурга с 1 сентября поменяют свои маршруты четыре автобуса. Об этом горожанам рассказали в городском комитете по транспорту.

В Выборгском, Калининском и Приморском районах Петербурга 1 сентября будут изменены маршруты четырех автобусов. Речь идет о маршрутах №85, 259, 283 и 555. Информацией об этом поделились в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Так, в Приморском районе автобус №85 будет следовать по улице Шаврова на участке от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы, он будет проезжать рядом с центром социального обслуживания населения.

Кроме того, маршрут № 259 при движении со стороны поселка Песочный будет поворачивать с Выборгского шоссе на проспект Просвещения вместо улицы Хошимина — для уменьшения времени следования к станциям петербургской подземки.

Маршрут № 283 при поездке от станции метрополитена «Проспект Просвещения» будет передвигаться по Северному проспекту. Таким образом, автобусы будут останавливаться у Центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена.

Корректировки коснулись и маршрут №555: была изменена конечная остановка. Ее перенесли с улицы Жени Егоровой на Придорожную аллею. Место посадки в автобусы у метро «Проспект Просвещения» при этом не изменится. Жителям города на Неве стоит учитывать корректировки при поездках на общественном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автобус №139 изменит маршрут в Калининском районе. Причина в невозможности осуществления поворота на улице Руставели. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».