Полиция задержала подозреваемую в хищении частицы мощей Николая Чудотворца

Полиция задержала подозреваемую в хищении частицы мощей Николая Чудотворца
Фото: пресс-служба ГУ МВД России

Правоохранители задержали женщину, укравшую мощи Николая Чудотворца в церкви в Кировске. Коробка находилась у нее дома.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в краже частицы мощей Николая Чудотворца из церкви «Усекновения главы Иоанна Предтечи» в Кировске Ленинградской области. Информацией об этом поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по опубликованным кадрам, золоченая коробка с мощами находилась в квартире у задержанной. На стенах висят множество икон, а шкатулка с мощами стояла на столе среди лекарств и посуды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кировске из храма похитили частицу мощей Святого Николая. В среду, 30 августа, в полицию Кировского района Ленинградской области поступило заявление от псаломщика церкви «Усекновения главы Иоанна Предтечи», расположенной на Набережной улице в Кировске.

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