В Москве застрелили дагестанского экс-депутата Гамзаева

Тело бывшего дагестанского депутата Гамзаева нашли в Одинцовском районе. Его застрелили на даче у продюсера Палагаева.

Бывшего депутата Народного собрания Дагестана, экс-члена партии «Справедливая Россия» Ахмеда Гамзаева застрелили в Москве. Тело с огнестрельным ранением нашли в Подмосковье, на даче продюсера Гранта Палагаева. Последний раз дочь 55-летнего политика видела его 25 августа.

По данным «Московского комсомольца», в этот день около 11 утра Гамзаев гулял с внуками в парке, затем передал их маме и уехал по своим делам. Вечером он должен был забрать другого внука с тренировки, но позвонил и сказал, что не может, едет с другом на дачу. Там были и другие гости, но Гамзаев решил остаться ночевать у Палагаева. А 26 августа его нашли застреленным на той же даче в Одинцовском районе. Продюсер также получил огнестрельное ранение, но остался жив.

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