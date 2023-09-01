В петербургском лицее открыли первый в стране профильный класс Роспотребнадзора

В лицее в Петербурге появился первый в России профильный класс Роспотребнадзора. Там будут учиться 33 старшеклассника.

Первый в России профильный класс Роспотребнадзора открыли на базе лицея №214 в Центральном районе Петербурга. Информацией об этом поделились в пресс-службе регионального отделения ведомства.

Класс открыла главный санитарный врач России Анна Попова. Известно, что в профильном классе будут учиться 33 школьника. Образовательная программа рассчитана на два года обучения для школьников, окончивших девять классов общеобразовательной школы и прошедших конкурсный отбор по трем предметам – химии, биологии и русскому языку. Такой класс стал первым в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что родители школьников не обязаны платить за шторы и мебель. Также родители не обязаны вкладываться в спортивный инвентарь, учебники и методические материалы.