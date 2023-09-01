В Петербурге фонд ОМС согласовал предварительный бюджет на 2024 год

В Петербурге фонд ОМС согласовал предварительный бюджет на 2024 год
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

В Петербурге фондом ОМС согласован предварительный бюджет на следующий год. Об этом заявили в Смольном.

Правление Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге согласовало предварительный бюджет на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Почти весь бюджет ТФОМС будет задействован для реализации Территориальной программы ОМС. Подушевой норматив на одного застрахованного жителя Петербурга составит 23 643 рубля, это почти на 40% больше федерального. В следующем году медикам пообещали также поднять зарплаты, средняя должна подняться на 8,6%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам повысят пенсии на 20% за три года. Так, с 1 января 2024 года пенсии могут повысить на 5,3%. Тогда среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам достигнет 22 772 рублей.

бюджет новости СПб омс


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге фонд ОМС согласовал предварительный бюджет на 2024 год
В Петербурге открыли генконсульство Киргизии
В Петербург из Екатеринбурга прибыл первый трамвай «Достоевский»
В Смольном напомнили о сокращении времени допустимого пребывания детей на ...
Камеры фиксации будут ловить лихачей в нескольких районах Петербурга
В петербургском лицее открыли первый в стране профильный класс Роспотребнадзора
Восьмидневный труп подводного охотника вытащили спасатели в Гатчинском районе
Жители Василеостровского района могут оформить парковочное разрешение с 1 ...